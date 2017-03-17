"Укрпошта" скоротила терміни доставки кореспонденції у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Компанія запустила в тестовому режимі нову модель доставки для столиці “Київ ніколи не спить”, за якої кияни отримують поштові відправлення вже наступного дня. Надалі новацію поширять на Київську область й просуватимуть в інші регіони України. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства інфраструктури України.
“Відтепер жителі столиці можуть отримати свою посилку чи лист менше ніж за 24 години… До того ж, вартість доставки через Укрпошту є найбільш конкурентною на ринку України, і ми значно скоротили терміни очікування у відділеннях”, - зазначив перший заступник генерального директора “Укрпошти” Олександр Перцовський.
Компанія змінила маршрути транспортування в столиці та ввела ще один вивіз посилок та листів з поштових відділень після 18 години, задіявши додатковий транспорт для її доставки в Київський сортувальний центр. В самому логістичному центрі було посилено нічну зміну, щоб відсортувати все зібрані відправлення вже до ранкового розвезення пошти.
За старої моделі практично все, що кияни приносили до поштових відділень після обіду, а це – понад 60% всіх обсягів, лишалося на ніч у відділеннях.
Крім цього, кореспонденція затримувалася й в логістичному центрі, оскільки прибувала туди в піковий період, то ж доставка по Києву затягувалась на 2-3 дні.
Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року “Укрпошта” є національним оператором поштового зв’язку України.
Як повідомляв УНН, “Укрпошта” планує з липня підвищити тарифи на доставку періодичних видань.
Раніше міністр інфраструктури України В.Омелян підписав наказ про корпоратизацію "Укрпошти".