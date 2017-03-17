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"Укрпочта" сократила сроки доставки корреспонденции в столице

"Укрпочта" сократила сроки доставки корреспонденции в столице

Киев • УНН

 • 14237 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Компания запустила в тестовом режиме новую модель доставки для столицы "Киев никогда не спит", по которой киевляне получают почтовые отправления на следующий день. В дальнейшем новшество распространят на Киевскую область и будут продвигать в другие регионы Украины. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины.

"Отныне жители столицы могут получить свою посылку или письмо менее чем за 24 часа ... К тому же, стоимость доставки через Укрпочту является наиболее конкурентной на рынке Украины, и мы значительно сократили сроки ожидания в отделениях", - отметил первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Перцовский.

Компания изменила маршруты транспортировки в столице и ввела еще один вывоз посылок и писем из почтовых отделений после 18 часов, задействовав дополнительный транспорт для его доставки в Киевский сортировочный центр. В самом логистическом центре была усилена ночная смена, чтобы отсортировать все собранные отправления уже к утреннему развозу почты.

По старой модели практически все, что киевляне приносили в почтовые отделения после обеда, а это - более 60% всех объемов, оставалось на ночь в отделениях.

Кроме этого, корреспонденция задерживалась и в логистическом центре, так как прибывала туда в пиковый период, поэтому доставка по Киеву затягивалась на 2-3 дня.

Напомним, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года "Укрпочта" является национальным оператором почтовой связи Украины.

Как сообщал УНН, "Укрпочта" планирует с июля повысить тарифы на доставку периодических изданий.

Ранее министр инфраструктуры Украины В.Омелян подписал приказ о корпоратизации "Укрпочты".

Украинские Национальные Новости

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