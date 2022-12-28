Укрпошта готує три нові випуски марок

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«Так вийшло, що останні випуски – Херсон, Кримський міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя – були розкуплені майже за лічені дні і, звісно, я отримую чисельні повідомлення, що багато кому не вистачило наших марок. Скільки і як би ми не випустили, їх точно всім не вистачить, тим більш, ми дослухались до Ваших порад, тож випусків буде більше, але тиражі будуть менші. Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень-лютий», – повідомив Смілянський у Telegram.

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Він також додав, що для того, щоб люди не пропустили випуск нових марок, є філателістичний абонемент Укрпошти.

«... Ви гарантовано будете мати можливість придбати всі марки у кількості від 1 до 3 штук з безкоштовною доставкою. (...) З наступного року ми будемо надсилати марки одразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця», – зазначив Смілянський.

Нагадаємо

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що тарифи на відправку посилок до Польщі через EMS-сервіс акціонерного товариства з 2023 року будуть знижені на 75%.