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Укрпошта з січня знизить тарифи на відправку посилок у Польщу на 75% - Смілянський

Укрпошта з січня знизить тарифи на відправку посилок у Польщу на 75% - Смілянський

Київ • УНН

 • 801183 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що тарифи на відправку посилок до Польщі через EMS-сервіс акціонерного товариства з 2023 року будуть знижені на 75%, інформує УНН.

Цитата

"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" були знижені на 75%. Посилка до 1 кг буде коштувати десь 6 дол. / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів", - зазначив він.

Деталі

Також, за його словами, нові тарифи будуть доступні і для українських підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.

"Але наказ – верхівка айсбергу. Цьому передувала кропітка робота, яка почалась з нашої ініціативи та була підтримана президентом України під час його чисельних перемовин з президентом Польщі. А зараз - уже реалізована завдяки спільній роботі нашої найкращої міжнародної команди у співпраці з Поштою Польщі. Дякую колегам, що пішли на зустріч і зробили пересилання посилок доступнішим для наших громадян", - сказав очільник Укрпошти.

Доповнення

Укрпошта анонсувала випуск завершальної поштової марки цього року "Щедрик. Carol of the Bells", продаж якої стартував 23 грудня.

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