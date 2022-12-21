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Укрпошта випустить фінальну марку цього року "Щедрик. Carol of the Bells"

Укрпошта випустить фінальну марку цього року "Щедрик. Carol of the Bells"

Київ • УНН

 • 428988 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Укрпошта анонсувала випуск завершальної поштової марки цього року «Щедрик. Carol of the Bells», продаж якої стартує 23 грудня. Про це йдеться в повідомленні Укрпошти на Facebook, пише УНН.

Цитата

«Присвята поштового випуску особлива — лишень уявіть, саме 100 років тому вперше на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку пролунав «Щедрик» авторства Миколи Леонтовича. Нині важко уявити різдвяні свята без цієї пісні — її співають більшістю мов світу», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Автором випуску є заслужений художник України Миколай Кочубей. Тираж марки – 200 тисяч примірників.

Номінал кожної марки – W (еквівалент 1,5 доларів, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).

Продаж стартує 23 грудня у всіх відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині.

Доповнення

Від 15 грудня українці можуть зробити передзамовлення офіційної новорічної марки.

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