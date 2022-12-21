Укрпочта выпустит финальную марку в этом году "Щедрик. Carol of the Bells"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Укрпочта анонсировала выпуск завершающей почтовой марки в этом году «Щедрик. Carol of the Bells», продажа которой стартует 23 декабря. Об этом говорится в сообщении Укрпочты на Facebook, пишет УНН.
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«Посвящение почтового выпуска особое — только представьте, именно 100 лет назад впервые на сцене в Карнеги-Холле в Нью-Йорке прозвучал «Щедрик» авторства Николая Леонтовича. Сейчас трудно представить рождественские праздники без этой песни — ее поют большинством языков мира», – говорится в сообщении.
Детали
Автором выпуска является заслуженный художник Украины Николай Кочубей. Тираж марки – 200 тысяч экземпляров.
Номинал каждой марки – W (эквивалент 1,5 долларов, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранные государства).
Продажа стартует 23 декабря во всех отделениях Укрпочты и официальном интернет-магазине.
Дополнение
С 15 декабря украинцы могут сделать предзаказ официальной новогодней марки.