Укрпочта выпустит финальную марку в этом году "Щедрик. Carol of the Bells"

Цитата

«Посвящение почтового выпуска особое — только представьте, именно 100 лет назад впервые на сцене в Карнеги-Холле в Нью-Йорке прозвучал «Щедрик» авторства Николая Леонтовича. Сейчас трудно представить рождественские праздники без этой песни — ее поют большинством языков мира», – говорится в сообщении.

Детали

Автором выпуска является заслуженный художник Украины Николай Кочубей. Тираж марки – 200 тысяч экземпляров.

Номинал каждой марки – W (эквивалент 1,5 долларов, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранные государства).

Продажа стартует 23 декабря во всех отделениях Укрпочты и официальном интернет-магазине.

Дополнение

С 15 декабря украинцы могут сделать предзаказ официальной новогодней марки.