"Укргазвидобування" піариться на заслугах активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. ПАТ "Укргазвидобування", газовидобувна діяльність якого багато років надавала негативний вплив на екологію Полтавської області, під тиском громадських активістів змушене було спорудити нову артезіанську свердловину і новий водогін у селі Сенча, тепер виставляє це "в рамках проекту корпоративної соціальної відповідальності". Про це журналістам заявив громадський активіст Геннадій Сікалов, який займається екологічними та соціальними проблемами жителів регіону, передає УНН.
"Піарщики" Укргазвидобування "вирішили красиво обернути свій програш в перемогу і прикритися турботою про екологію і людей", - зазначив він.
За інформацією компанії, будівельно-монтажні роботи зі спорудження нової свердловини глибиною 225 м вже завершені, введена перша черга нового водогону. "Старий водогін, споруджений в 1946-47 роках, давно не відповідав санітарно-технічним вимогам через постійні пориви труб", - визнає негативний вплив на екосистему регіону офіційний сайт "Укргазвидобування".
Наразі, повідомляє компанія, "якісною питною водою забезпечені жителі села Сенча, відповідно до наданих результатів обласної та районної СЕС, хімічні та бактеріологічні показники відповідають нормам".
У свою чергу Г.Сікалов нагадав, що через діяльність "Укргазвидобування" близько 6-7 років більше 4000 жителів Сенчі споживали воду, яка взагалі була непридатна для пиття та приготування їжі. "Спочатку про цю проблему заговорили жителі Сенчі, потім приєдналися екологи, громадські активісти, які почали вивчати ситуацію", - сказав він.
За його словами, водогін лише частково вирішить проблему, яку за всі ці роки створило "Укргазвидобування". У будь-якому випадку він задоволений першою перемогою громадських активістів у боротьбі за добробут і здоров'я жителів Сенчі. Шкодує лише про те, що через неспроможність керівництва "Укргазвидобування" тисячі жителів цілого району Полтавської області стільки років були позбавлені якісної питної води і, як наслідок, страждали від різних захворювань.
Але нестача питної води, підкреслив Г.Сікалов, не єдина проблема регіону, де компанія "Укргазвидобування" веде активну діяльність і завдає шкоди навколишньому середовищу. Зокрема, громадські активісти вимагають припинити безвідповідальний газовидобуток шляхом проведення так званих гідророзривів пластів, коли в свердловини закачують сотні тонн токсичних речовин, які можуть зруйнувати питні горизонти і потрапити в воду в колодязях.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, нардепи вбачають корупційну складову у тендерах “Укргазвидобування”.
Також нагадаємо, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування.