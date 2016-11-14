"Укргазвидобування" піариться на заслугах активістів

КИЇВ. 14 листопада. УНН. ПАТ "Укргазвидобування", газовидобувна діяльність якого багато років надавала негативний вплив на екологію Полтавської області, під тиском громадських активістів змушене було спорудити нову артезіанську свердловину і новий водогін у селі Сенча, тепер виставляє це "в рамках проекту корпоративної соціальної відповідальності". Про це журналістам заявив громадський активіст Геннадій Сікалов, який займається екологічними та соціальними проблемами жителів регіону, передає УНН.