"Укргаздобыча" пиарится на заслугах активистов

ukru
15 марта, 19:03 • 110980 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154572 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130251 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123328 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108623 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103451 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100079 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129448 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129667 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127601 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 78940 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 64833 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 26090 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 38510 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 50851 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129448 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129105 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265315 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294524 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230696 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 6738 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107183 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129667 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113122 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130299 просмотра
Актуальное
"Укргаздобыча" пиарится на заслугах активистов

"Укргаздобыча" пиарится на заслугах активистов

Киев • УНН

 • 5783 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. ПАО "Укргаздобыча", газодобывающая деятельность которого много лет оказывала негативное влияние на экологию Полтавской области, под давлением общественных активистов вынуждено было построить новую артезианскую скважину и новый водопровод в селе Сенча, а теперь выставляет это "в рамках проекта корпоративной социальной ответственности". Об этом журналистам заявил общественный активист Геннадий Сикалов, который занимается экологическими и социальными проблемами жителей региона, передает УНН.

"Пиарщики "Укргаздобыча" решили красиво обернуть свой проигрыш в победу и прикрыться заботой об экологии и людях", - отметил он.

По информации компании, строительно-монтажные работы по сооружению новой скважины глубиной 225 м уже завершены, введена первая очередь нового водопровода. "Старый водопровод, построенный в 1946-47 годах, давно не отвечал санитарно-техническим требованиям из-за постоянных порывов труб", - признает негативное влияние на экосистему региона официальный сайт "Укргаздобычи".

Сейчас, сообщает компания, "качественной питьевой водой обеспечены жители села Сенча, в соответствии с предоставленными результатов областной и районной СЭС, химические и бактериологические показатели соответствуют нормам".

В свою очередь Г.Сикалов напомнил, что из-за деятельности "Укргаздобычи" около 6-7 лет более 4000 жителей Сенчи потребляли воду, которая вообще была непригодна для питья и приготовления пищи. "Сначала об этой проблеме заговорили жители Сенчи, потом присоединились экологи, общественные активисты, которые начали изучать ситуацию", - сказал он.

По его словам, водопровод лишь частично решит проблему, которую за все эти годы создала "Укргаздобыча". В любом случае он доволен первой победой общественных активистов в борьбе за благосостояние и здоровье жителей Сенчи. Жалеет лишь о том, что из-за неспособности руководства "Укргаздобычи" тысячи жителей целого района Полтавской области столько лет были лишены качественной питьевой воды и, в следствие этого, страдали от различных заболеваний.

Но нехватка питьевой воды, подчеркнул Г.Сикалов, не единственная проблема региона, где компания "Укргаздобыча" ведет активную деятельность и наносит вред окружающей среде. В частности, общественные активисты требуют прекратить безответственную газодобычу путем проведения так называемых гидроразрывов пластов, когда в скважины закачивают сотни тонн токсичных веществ, которые могут разрушить питьевые горизонты и попасть в воду в колодцах.

Напомним, как сообщал УНН, нардепы видят коррупционную составляющую в тендерах "Укргаздобычи".

Также напомним, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы