"Укргаздобыча" пиарится на заслугах активистов

"Пиарщики "Укргаздобыча" решили красиво обернуть свой проигрыш в победу и прикрыться заботой об экологии и людях", - отметил он.

По информации компании, строительно-монтажные работы по сооружению новой скважины глубиной 225 м уже завершены, введена первая очередь нового водопровода. "Старый водопровод, построенный в 1946-47 годах, давно не отвечал санитарно-техническим требованиям из-за постоянных порывов труб", - признает негативное влияние на экосистему региона официальный сайт "Укргаздобычи".

Сейчас, сообщает компания, "качественной питьевой водой обеспечены жители села Сенча, в соответствии с предоставленными результатов областной и районной СЭС, химические и бактериологические показатели соответствуют нормам".

В свою очередь Г.Сикалов напомнил, что из-за деятельности "Укргаздобычи" около 6-7 лет более 4000 жителей Сенчи потребляли воду, которая вообще была непригодна для питья и приготовления пищи. "Сначала об этой проблеме заговорили жители Сенчи, потом присоединились экологи, общественные активисты, которые начали изучать ситуацию", - сказал он.

По его словам, водопровод лишь частично решит проблему, которую за все эти годы создала "Укргаздобыча". В любом случае он доволен первой победой общественных активистов в борьбе за благосостояние и здоровье жителей Сенчи. Жалеет лишь о том, что из-за неспособности руководства "Укргаздобычи" тысячи жителей целого района Полтавской области столько лет были лишены качественной питьевой воды и, в следствие этого, страдали от различных заболеваний.

Но нехватка питьевой воды, подчеркнул Г.Сикалов, не единственная проблема региона, где компания "Укргаздобыча" ведет активную деятельность и наносит вред окружающей среде. В частности, общественные активисты требуют прекратить безответственную газодобычу путем проведения так называемых гидроразрывов пластов, когда в скважины закачивают сотни тонн токсичных веществ, которые могут разрушить питьевые горизонты и попасть в воду в колодцах.

Напомним, как сообщал УНН, нардепы видят коррупционную составляющую в тендерах "Укргаздобычи".

Также напомним, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.