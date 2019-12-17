“Укргазвидобування” оскаржить у суді рішення щодо переможця конкурсу по ділянці Варвинська
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. АТ “Укргазвидобування” подало позов за результатами конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Варвинська. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.
“Минулого тижня, 13 грудня, Укргазвидобування подало до Окружного адміністративного суду міста Києва позовну заяву про скасування рішення міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) в частині висновків та пропозицій щодо визначення переможця конкурсу по ділянці Варвинська.
Укргазвидобування вважає висновки міжвідомчої комісії такими, що порушують законні інтереси державної компанії, і просить суд визнати їх протиправними та зобов’язати комісію повторно оцінити заявки учасників”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прессслужбі, підставою для подачі судового позову стала, за оцінками позивача, невідповідність заявки іншого учасника (ТОВ “Юкрейн Енерджі Ел Сі”) мінімальним вимогам, затвердженим КМУ для проведення конкурсу.
На переконання компанії, кількість нарахованих комісією балів по найбільш важливим критеріям є непропорційно високою відносно заявлених переможцем пропозицій. Зокрема, в частині виробничої програми, досвіду роботи та обсягу інвестицій.
Укргазвидобування вважає, що пропозиція компанії була більш конкурентноспроможною, в тому числі в частині розміру інвестицій на рівні 1,5 млрд грн та програми робіт обсягом 750 км2 3D сейсміки.
Нагадаємо, у липні 2019 року Кабміном було опубліковано розпорядження про визначення переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів на 9 ділянок.
Американська компанія Ukrainian Energy LLC отримала дозвіл на роботи на ділянці Варвинська. Площа ділянки становить 3471,26 кв. км. Ділянка включає осадові поклади, що залягають в межах її периметра та обмежена глибиною 10 000 м від поверхні.
Ukrainian Energy LLC (штат Техас, США) заснована з метою входження в нафтогазовидобувний сектор України.