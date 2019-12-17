“Укргазвидобування” оскаржить у суді рішення щодо переможця конкурсу по ділянці Варвинська

КИЇВ. 17 грудня. УНН. АТ “Укргазвидобування” подало позов за результатами конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Варвинська. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.