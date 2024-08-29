"Укренерго" та "Київ Цифровий" запустили сервіс інформування про стан енергосистеми
Київ • УНН
У застосунку "Київ Цифровий" з'явився новий сервіс для інформування про стан енергосистеми та можливі відключення електроенергії. Користувачі отримуватимуть оперативні повідомлення від Диспетчерського центру "Укренерго".
У застосунку "Київ Цифровий" з'явився новий сервіс, який дозволяє дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення світла. Про це повідомили в "Укренерго", передає УНН.
НЕК "Укренерго" та сервіс Київ Цифровий створили можливості для мешканців столиці – оперативно дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії
Усі, хто встановив цей застосунок відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електрикою, заплановані зміни графіків або аварійні відключення. Інформація надходитиме з жиспетчерського центру "Укренерго".
Щоб переглянути інформацію про стан енергосистеми – необхідно натиснути на позначку нового сервісу на головному екрані. Зайшовши у розділ, користувач побачить стан енергосистеми на сьогодні, а увечері – прогноз на завтра. Графік відключень за конкретною адресою можна, як і раніше, побачити в застосунку у розділі ДТЕК.Світло.
Окремо варто звернути увагу на візуалізацію сповіщень. Тепер і в застосунку Київ Цифровий користувачів про стан енергосистеми інформуватиме відомий підписникам сторінок "Укренерго" кіт Графік. Якщо він зелений – значить в енергосистемі все добре і відключень немає. Якщо жовтий – електроенергії недостатньо і є ймовірність відключень. А якщо червоний – то відключення вже застосовуються.
В "Укренерго" розповіли, щотакож працюють над створення додатка, де жителів всіх регіонів України будуть мати можливість отримати інформацію про стан енергосистеми, вірогідність застосування відключень та розпланувати раціональне споживання електроенергії протягом доби. Вже зараз є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для всіх споживачів у кожній області в нашому телеграм-боті "Диспетчер Укренерго".
Приєднатись можна ТУТ, або ввівши у пошуку @UkrEnergo_ConsumersInfo_Bot