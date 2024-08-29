«Укрэнерго» и „Киев Цифровой“ запустили сервис информирования о состоянии энергосистемы
Киев • УНН
В приложении «Киев Цифровой» появился новый сервис для информирования о состоянии энергосистемы и возможных отключениях электроэнергии. Пользователи будут получать оперативные сообщения от Диспетчерского центра «Укрэнерго».
В приложении «Киев Цифровой» появился новый сервис, который позволяет узнать о ситуации в энергосистеме и возможных отключениях света. Об этом сообщили в «Укрэнерго», передает УНН.
НЭК «Укрэнерго» и сервис Киев Цифровой создали возможности для жителей столицы - оперативно узнать о ситуации в энергосистеме и возможных отключениях электроэнергии
Все, кто установил это приложение отныне могут получать сообщения о текущей ситуации с электричеством, запланированных изменениях графиков или аварийных отключениях. Информация будет поступать из жиспетчерского центра «Укрэнерго».
Чтобы просмотреть информацию о состоянии энергосистемы - необходимо нажать на отметку нового сервиса на главном экране. Зайдя в раздел, пользователь увидит состояние энергосистемы на сегодня, а вечером - прогноз на завтра. График отключений по конкретному адресу можно, как и раньше, увидеть в приложении в разделе ДТЭК.Світло.
Отдельно стоит обратить внимание на визуализацию уведомлений. Теперь и в приложении Киев Цифровой пользователей о состоянии энергосистемы будет информировать известный подписчикам страниц «Укрэнерго» кот График. Если он зеленый - значит в энергосистеме все хорошо и отключений нет. Если желтый - электроэнергии недостаточно и есть вероятность отключений. А если красный - то отключения уже применяются.
В «Укрэнерго» рассказали, что также работают над созданием приложения, где жители всех регионов Украины будут иметь возможность получить информацию о состоянии энергосистемы, вероятность применения отключений и распланировать рациональное потребление электроэнергии в течение суток. Уже сейчас есть возможность получать такую информацию из Диспетчерского центра для всех потребителей в каждой области в нашем телеграмм-боте «Диспетчер Укрэнерго».
Присоединиться можно ЗДЕСЬ, или введя в поиске @UkrEnergo_ConsumersInfo_Bot