Україну з Днем Незалежності продовжують вітати ряд керівників держав світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідери країн світу надсилають на адресу Президента Петра Порошенка вітання з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України.
Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв зазначив, що Азербайджан та Україна пов’язані традиційно дружніми відносинами: “Вірю, що розвиток і поглиблення нашої двосторонньої та багатосторонньої співпраці будуть сприяти процвітанню наших країн та народів”. Лідер Азербайджану побажав українцям миру та процвітання.
У вітанні Президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва зазначається: “За роки суверенного розвитку Україна пройшла шлях важливих перетворень, досягнувши вагомих результатів у справі державного будівництва, зміцнення економічного потенціалу і підвищення авторитету країни на міжнародній арені. Астану та Київ пов’язують міцні традиції дружби і взаєморозуміння, які слугують надійною основою для розширення і зміцнення двосторонніх відносин”.
“Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов побажав українцям миру, прогресу та процвітання. Президент Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон відзначив розвиток двосторонніх відносин та побажав українцям миру, добробуту та процвітання”, — вказано у повідомленні прес-служби.
Главу держави та народ України привітали Президент Об’єднаних Арабських Еміратів, Правитель Емірату Абу-Дабі шейх Халіф бін Заїд Аль Нагайян, Віце-президент, Прем’єр-міністр ОАЕ, Правитель Емірату Дубай Мохаммед бін Рашід Аль Мактум та Спадкоємний принц Абу-Дабі, Заступник Верховного Головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нагайян, побажавши добробуту, благополуччя, розвитку та процвітання.
Також зі святом Україну привітали Президент Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія Мулату Тешоме та Президент Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттах Аль-Сісі.
Також у заяві вказано, що: “Президент Індії Рам Натх Ковінд відзначив дружні відносини між країнами, які базуються на взаємній доброзичливості та розумінні. „З нетерпінням чекаємо на подальше посилення наших двосторонніх зв’язків протягом найближчих років“, — зазначено у привітанні. Президент Індії побажав українцям миру, розвитку та процвітання”.
Як повідомляв УНН, лідери європейських країн привітали українців з Днем Незалежності.