Украину с Днем Независимости продолжают поздравлять ряд руководителей государств мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидеры стран мира присылают в адрес Президента Петра Порошенко поздравления по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Украина связаны традиционно дружескими отношениями: “Верю, что развитие и углубление нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества будут способствовать процветанию наших стран и народов”. Лидер Азербайджана пожелал украинцам мира и процветания.
В приветствии Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева говорится: “За годы суверенного развития Украина прошла путь важных преобразований, достигнув значительных результатов в деле государственного строительства, укрепления экономического потенциала и повышения авторитета страны на международной арене. Астану и Киев связывают прочные традиции дружбы и взаимопонимания, которые служат надежной основой для расширения и укрепления двусторонних отношений”.
“Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал украинцам мира, прогресса и процветания. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил развитие двусторонних отношений и пожелал украинцам мира, благополучия и процветания”, — указано в сообщении пресс-службы.
Главу государства и народ Украины поздравили Президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Абу-Даби шейх Халиф бин Заид Аль Нагайян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Эмирата Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и Наследный принц Абу-Даби, Заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ Мохамед бин Заид Аль Нагайян, пожелав достатка, благополучия, развития и процветания.
Также с праздником Украины поздравили Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме и Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси.
Также в заявлении указано, что: “Президент Индии Рам Натх Ковинд отметил дружеские отношения между странами, основанные на взаимной доброжелательности и понимании. „С нетерпением ждем дальнейшее усиление наших двусторонних связей в течение ближайших лет“, — говорится в поздравлении. Президент Индии пожелал украинцам мира, развития и процветания”.
Как сообщал УНН, лидеры европейских стран поздравили украинцев с Днем Независимости.