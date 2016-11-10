Україну представлять 27 спортсменів на чемпіонаті світу з самбо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З 11 по 13 листопада 2016 року у Софії (Болгарія) пройдуть поєдинки дорослого Чемпіонату світу зі спортивного й бойового самбо. Збірна України буде представлена 27-ма спортсменами, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
У жіночому турнірі честь України захищатимуть Марина Черняк (48 кг), Марія Буйок (52 кг), Наталія Ільків (56 кг), Анастасія Шевченко (60 кг), Тетяна Савенко (64 кг), Дар’я Регіль (68 кг), Наталія Смаль (72 кг), Галина Ковальська (80 кг), Світлана Ярьомка (понад 80 кг).
У чоловічому спортивному самбо від нашої країни виступатимуть Роман Братченко (52 кг), Олексій Полтавцев (57 кг), Дмитро Євдошенко (62 кг), Дмитро Бабійчук (68 кг), Артур Саркісян (74 кг), Олексій Ніженко (82 кг), Іван Васильчук (90 кг), Ярослав Ритко (100 кг), Олексій Гордієнко (понад 100 кг).
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У розділі бойового самбо “жовто-блакитні” будуть представлені зусиллями Сергія Чорного (52 кг), Андрія Кучеренка (57 кг), Сергія Бобира (62 кг), Олексія Зайця (68 кг), Вадима Бурчака (74 кг), Максима Риндовського (82 кг), Дмитра Батока (90 кг), Анатолія Волошинова (100 кг) і Разміка Тонояна (понад 100 кг).
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2016 з самбо українська збірна завоювала 4 “срібні” та 15 бронзових медалей.