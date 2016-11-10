Украину представят 27 спортсменов на чемпионате мира по самбо

В женском турнире честь Украины будут защищать Марина Черняк (48 кг), Мария Буек (52 кг), Наталья Илькив (56 кг), Анастасия Шевченко (60 кг), Татьяна Савенко (64 кг), Дарья Региль (68 кг), Наталья Смаль (72 кг), Галина Ковальская (80 кг), Светлана Яремка (свыше 80 кг).

В мужском спортивном самбо от нашей страны выступят Роман Братченко (52 кг), Алексей Полтавцев (57 кг), Дмитрий Евдошенко (62 кг), Дмитрий Бабийчук (68 кг), Артур Саркисян (74 кг), Алексей Неженка (82 кг), Иван Васильчук (90 кг), Ярослав Ритка (100 кг), Алексей Гордиенко (свыше 100 кг).

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В разделе боевого самбо "желто-голубые" будут представлены усилиями Сергея Черного (52 кг), Андрей Кучеренко (57 кг), Сергей Бобырь (62 кг), Алексея Зайца (68 кг), Вадим Бурчака (74 кг), Максима Рындовская ( 82 кг), Дмитрий Батока (90 кг), Анатолия Волошиновым (100 кг) и Размика Тоноян (свыше 100 кг).

Напомним, что на чемпионате Европы-2016 по самбо украинская сборная завоевала 4 "серебряные" и 15 бронзовых медалей.