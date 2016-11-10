Украину представят 27 спортсменов на чемпионате мира по самбо

ukru
15 марта, 19:03 • 113449 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161534 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134931 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127648 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111294 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104704 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100922 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133022 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131155 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127755 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 47457 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 43011 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 73558 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 39628 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 34215 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 133026 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132581 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268145 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297225 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 21775 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108483 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131153 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114212 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131350 просмотра
Актуальное
Украину представят 27 спортсменов на чемпионате мира по самбо

Украину представят 27 спортсменов на чемпионате мира по самбо

Киев • УНН

 • 10257 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С 11 по 13 ноября 2016 в Софии (Болгария) пройдут поединки взрослого Чемпионата мира по спортивному и боевому самбо. Сборная Украины будет представлена 27-ю спортсменами, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

В женском турнире честь Украины будут защищать Марина Черняк (48 кг), Мария Буек (52 кг), Наталья Илькив (56 кг), Анастасия Шевченко (60 кг), Татьяна Савенко (64 кг), Дарья Региль (68 кг), Наталья Смаль (72 кг), Галина Ковальская (80 кг), Светлана Яремка (свыше 80 кг).

В мужском спортивном самбо от нашей страны выступят Роман Братченко (52 кг), Алексей Полтавцев (57 кг), Дмитрий Евдошенко (62 кг), Дмитрий Бабийчук (68 кг), Артур Саркисян (74 кг), Алексей Неженка (82 кг), Иван Васильчук (90 кг), Ярослав Ритка (100 кг), Алексей Гордиенко (свыше 100 кг).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заняла первое место на чемпионате Европы по боевому самбо

В разделе боевого самбо "желто-голубые" будут представлены усилиями Сергея Черного (52 кг), Андрей Кучеренко (57 кг), Сергей Бобырь (62 кг), Алексея Зайца (68 кг), Вадим Бурчака (74 кг), Максима Рындовская ( 82 кг), Дмитрий Батока (90 кг), Анатолия Волошиновым (100 кг) и Размика Тоноян (свыше 100 кг).

Напомним, что на чемпионате Европы-2016 по самбо украинская сборная завоевала 4 "серебряные" и 15 бронзовых медалей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы