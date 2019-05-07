Україну обрали до складу двох комісій при ООН

“Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (2020-2023 рр.) та до Комісії з народонаселення та розвитку (2020-2024 рр.)”, — повідомили у представництві.

Довідка УНН: Комісія з народонаселення та розвитку є однією з десяти функціональних комісій Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР ООН).

Мета Комісії з народонаселення та розвитку — діяльність з виконання Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку. Комісія здійснює моніторинг, аналіз та оцінку впровадження Програми дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях, консультує ЕКОСОР з таких питань, як проблеми та тенденції народонаселення, інтеграція стратегій народонаселення та розвитку, а також пов’язані з народонаселенням політики та програми розвитку. Крім того, вона надає консультації та допомогу системі ООН, урядам та іншим організаціям з питань народонаселення та розвитку.

Комісія складається з представників 47 держав-членів ООН, які обираються ЕКОСОР на чотирирічний період на основі географічного розподілу. Представники повинні мати відповідний досвід у галузі народонаселення та розвитку. До 1994 року Комісія проводила засідання кожні два-три роки, а нині — один раз на рік.

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У свою чергу, до складу Комісії з наркотичних засобів входять держави — члени ООН, які представляють різні географічні регіони та основні правові системи світу. Україна — член Комісії з 1994. Як спостерігачі у роботі КНЗ беруть участь держави — не члени ООН (Ватикан та Швейцарія), а також спостерігачі від Палестини. Повноваження Комісії визначені у Статуті ООН, ст. 5 і 8 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 та в ст. 17 Конвенції про психотропні речовини 1971.

Так, відповідно до ст. 8 Єдиної конвенції 1961 Комісія має право: а) вносити зміни до всіх Списків наркотичних засобів; б) звертати увагу Міжнародної спільноти по контролю над наркотиками на обставини, що можуть мати відношення до його компетенції; в) давати рекомендації щодо реалізації цілей і постанов. Єдиної конвенції 1961, включаючи програми наук, досліджень та обмін інформацією; г) звертати увагу держав, які не є учасниками Єдиної конвенції 1961, на постанови та рекомендації, які приймає Комісія на підставі даної конвенції, з тим щоб вони розглянули питання про вжиття відповідних заходів.

Комісія брала активну участь: у підготовці й прийнятті всіх основних міжнародних договорів стосовно наркотичних засобів і психотропних речовин, боротьби з їх незаконним обігом; у підготовці міжнародних форумів з проблем наркотиків, зокрема в організації 20-ї спеціальної сесії ГА ООН (черв. 1998), присвяченої боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Усі постанови і рекомендації КНЗ (за винятком постанов про зміни в Списках наркотичних засобів), що приймаються на підставі ст. 8 Єдиної конвенції 1961, підлягають затвердженню ЕКОСОР або ГА ООН у тому самому порядку, що й ін. постанови та рекомендації КНЗ.

На регіональному (субрегіональному) рівні діють допоміжні органи Комісії — наради керівників національних установ по забезпеченню реалізації законодавчих актів про наркотики. Комісія проводить свої щорічні сесії у Віденському міжнародному центрі. Місцеперебування — м. Відень (Австрія).

Як повідомляв УНН, українська сторона працює над створенням миротворчої місії на Донбасі попри відсутність політичного рішення щодо введення миротворців.

Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (2020-2023 рр.) та до Комісії з народонаселення та розвитку (2020-2024 рр.) pic.twitter.com/E1RdKymOoZ