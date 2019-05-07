Украину избрали в состав двух комиссий при ООН

“Сегодня Украина была избрана в Комиссию по наркотическим средствам (2020-2023 гг.) и Комиссию по народонаселению и развитию (2020-2024 гг.)”, — сообщили в представительстве.

Справка УНН: Комиссия по народонаселению и развитию является одной из десяти функциональных комиссий Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС ООН).

Цель Комиссии по народонаселению и развитию — деятельность по выполнению Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию. Комиссия осуществляет мониторинг, анализ и оценку внедрения Программы действий на национальном, региональном и международном уровнях, консультирует ЭКОСОС по таким вопросам, как проблемы и тенденции народонаселения, интеграция стратегий народонаселения и развития, а также связанные с народонаселением политики и программы развития. Кроме того, она предоставляет консультации и помощь системе ООН, правительствам и другим организациям по вопросам народонаселения и развития.

Комиссия состоит из представителей 47 государств-членов ООН, избираемых ЭКОСОС на четырехлетний период на основе географического распределения. Представители должны иметь соответствующий опыт в области народонаселения и развития. До 1994 года Комиссия проводила заседания каждые два-три года, а ныне — один раз в год.

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В свою очередь, в состав Комиссии по наркотическим средствам входят государства — члены ООН, представляющих различные географические регионы и основные правовые системы мира. Украина — член Комиссии по 1994. В качестве наблюдателей в работе КНС участвуют государства — не члены ООН (Ватикан и Швейцария), а также наблюдатели от Палестины. Полномочия Комиссии определены в Уставе ООН, ст. 5 и 8 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 и в ст. 17 Конвенции о психотропных веществах 1971.

Так, в соответствии со ст. 8 Единой конвенции 1961 Комиссия имеет право: а) вносить изменения во все Списки наркотических средств; б) обращать внимание Международного сообщества по контролю за наркотиками на обстоятельства, которые могут иметь отношение к его компетенции; в) давать рекомендации по реализации целей и постановлений. Единой конвенции 1961, включая программы наук, исследований и обмен информацией; г) обращать внимание государств, не являющихся участниками Единой конвенции 1961, на постановления и рекомендации, которые принимает Комиссия на основании данной конвенции, с тем чтобы они рассмотрели вопрос о принятии соответствующих мер.

Комиссия принимала активное участие: в подготовке и принятии всех основных международных договоров по наркотическим средствам и психотропным веществам, борьбе с их незаконным оборотом; в подготовке международных форумов по проблемам наркотиков, в частности в организации 20-й специальной сессии ГА ООН (июнь. 1998), посвященной борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Все постановления и рекомендации КНС (за исключением постановлений об изменениях в Списках наркотических средств), принимаются на основании ст. 8 Единой конвенции 1961, подлежат утверждению ЭКОСОС или ГА ООН в том же порядке, что и др. постановления и рекомендации КНС.

На региональном (субрегиональном) уровне действуют вспомогательные органы Комиссии — совещания руководителей национальных учреждений по обеспечению реализации законодательных актов о наркотиках. Комиссия проводит свои ежегодные сессии в Венском международном центре в Вене (Австрия).

Как сообщал УНН, украинская сторона работает над созданием миротворческой миссии на Донбассе несмотря на отсутствие политического решения о введении миротворцев.

Сегодня Украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (2020-2023 гг.) И Комиссии по народонаселению и развитию (2020-2024 гг.) Pic.twitter.com/E1RdKymOoZ