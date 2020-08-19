Українцям призначили додаткові поїзди до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні призначили два додаткові поїзди до Дня Незалежності - з Одеси та до неї. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".
"Зважаючи на підвищений попит на пасажирські перевезення у святкові дні, Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Дня Незалежності України. Вони відправляться з Одеси до Львова та Києва", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд та №224/223 Одеса — Київ. З Києва відправлення о 8:06 та прибуття до Одеси о 18:18. Відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.
Поїзд №168/167 Львів - Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 9:40 та прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.
Квитки невдовзі можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах, запевнили у компанії.
Нагадаємо, для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.