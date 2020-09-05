Українців знову попередили про підвищену пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В окремих регіонах України 5 — 7 вересня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.
“5-7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники у свою чергу закликали українців бути обережними та дотримуватися правил безпеки.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
— відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
— розводити багаття у лісі та лісопосадках;
— заїжджати автомобілем до лісу;
— палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
— залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
— полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
— створювати смітники та спалювати відходи;
— спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Нагадаємо, масштабні пожежі вирують на Луганщині. Під час гасіння пожежі постраждало двоє та загинув один військовий.