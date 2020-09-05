Украинцев снова предупредили о повышенной пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В отдельных регионах Украины 5 - 7 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию УкрГидрометцентра.
"5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Спасатели в свою очередь призвали украинцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
В течение пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Напомним, масштабные пожары бушуют в Луганской области. Во время тушения пожара пострадали два и погиб один военный.