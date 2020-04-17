Українців попередили про зміни в укладенні договору з сімейним лікарем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України змінило алгоритм укладання договору із сімейними лікарями, відтепер це можна зробити в онлайн-режимі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“МОЗ України змінив алгоритми укладання договору з сімейним лікарем — тепер це можна зробити в онлайн-режимі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якщо у вас з’явилися симптоми коронавірусної хвороби і у вас не укладений договір з сімейним лікарем, МОЗ радить відразу телефонувати в екстрену швидку медичну допомогу на 103.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість тестувати всіх медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19.