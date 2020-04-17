У МОЗ розглядають можливість тестування на COVID-19 всіх медпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість тестувати всіх медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19. Про це у Telegram-каналі написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
"Третій день поспіль фіксуємо антирекорди. За останню добу — 501 підтверджений (випадок - ред.) на COVID-19. Відтак, наразі ми розглядаємо можливість проведення тестувань всім медичним працівникам, які працюють із випадками коронавірусу, один раз на п’ять днів", - зазначив Степанов.
За його словами, у разі відмови в тестуванні - одразу треба повідомляти на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.
Нагадаємо, від початку епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 879 медиків, з яких 42 одужало.