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У МОЗ розглядають можливість тестування на COVID-19 всіх медпрацівників

У МОЗ розглядають можливість тестування на COVID-19 всіх медпрацівників

Київ • УНН

 • 15287 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість тестувати всіх медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19. Про це у Telegram-каналі написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

"Третій день поспіль фіксуємо антирекорди. За останню добу — 501 підтверджений (випадок - ред.) на COVID-19. Відтак, наразі ми розглядаємо можливість проведення тестувань всім медичним працівникам, які працюють із випадками коронавірусу, один раз на п’ять днів", - зазначив Степанов.

За його словами, у разі відмови в тестуванні - одразу треба повідомляти на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.

Нагадаємо, від початку епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 879 медиків, з яких 42 одужало.

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