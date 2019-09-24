Українців попередили про сильні заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Жителів півночі Лівобережжя попередили про сильні заморозки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Вночі 24 вересня на півночі Лівобережжя заморозки у повітрі 0-2° (сильні заморозки, II рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, найближчої доби в Україні очікується погода без опадів. Уночі подекуди заморозки у повітрі, удень температура сягатиме 22 градусів тепла.
Також нагадаємо, по всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.