Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні, 4 травня, у деяких областях України очікуються грози, місцями град та шквали. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області протягом 4 травня грози, місцями шквали 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.