Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня, 4 мая, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, по данным Укргидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области в течение 4 мая грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.