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Українці здобули вже 56 медалей на Паралімпіаді-2020

Українці здобули вже 56 медалей на Паралімпіаді-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Велогонщик Єгор Дементьєв (роздільна шосейна гонка) приніс Україні 56-ту медаль XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо — здобувши срібло, пише УНН.

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (56), проте пропустила у рейтингу збірні Австралії, Бразилії та Нідерландів, які здобули на одне золото більше. Також вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 126 медалей.

Деталі

34-річний велогонщик Єгор Дементьєв підходив до Паралімпіади-2020 у статусі 4-разового чемпіона Ігор. Причому двічі поспіль він здобував медалі саме у гонках із роздільним стартом.

За “золото” у гонці із роздільним стартом боролися 15 велосипедистів. Вони мали подолати дистанцію у 32 км.

Єгор Дементьєв мав розпочинати гонку останнім. І до кінця боровся за третє поспіль “золото” Паралімпіади-2020 з нідерландцем Данієлем Абрахамом — саме його час на фініші мав випередити українець.

Виграти третю золоту медаль Паралімпійських Ігор у гонці із роздільним стартом українцеві не вдалося. На фініші Дементьєв програв Абрахаму близько півхвилини та посів підсумкове друге місце.

Дементьєв виступає у класі C5 серед спортсменів із вадами кінцівок. При народженні одна його рука була коротшою за іншу.

Раніше

36-річна бігунка Оксана Ботурчук здобула срібло у легкій атлетиці. Ботурчук — одна з найтитулованіших бігунок в історії українського паралімпійського руху. Вона почала виступи на Паралімпіадах з Пекіну-2008, де здобула “золото” на 100-метрівці та “срібло” на 400-метрівці (клас T12).

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