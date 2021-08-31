Паралімпіада-2020: Україна виборола уже 55 медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна здобула вже 55 медалей на Паралімпійських Іграх - 2020 у Токіо, повідомляє УНН.
Деталі
Сьогодні 55-у медаль Україні - "срібло" - принесла Оксана Ботурчук у бігу на 400 м (клас Т12).
А у шостий змагальний день - 30 серпня - Національна паралімпійська збірна України виграла 11 нагород, довівши їх кількість до 54.
Паралімпійськими чемпіонами 30 серпня стали Марина Литовченко з настільного тенісу та плавець Андрій Трусов.
Срібні нагороди до скарбнички збірної 30 серпня вибороли: Віктор Дідух (настільний теніс, клас 8), Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки із 10 метрів, клас SH1), Михайло Сербін (плавання на 200 метрів комплексним стилем, клас S11), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 метрів, клас T35) та Яна Лєбєдєва (легка атлетика, метання диска, клас F53).
Бронзові медалі для України здобули легкоатлети Роман Павлик (стрибки у довжину, клас,T36), Зоя Овсій (метання диска, клас F53) та Ірина Щетнік зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів (клас SH1).
Також бронзові медалі завоювала естафетна команда у складі Андрія Трусова, Дениса Дуброва, Юрія Божинського та Максима Крипака. Наша команда вперше в історії здобула нагороду у плаванні 4х100 вільним стилем на Паралімпійських іграх.
Доповнення
Таким чином, Україна забезпечила собі наразі 7-у сходинку у загальнокомандному та 4-е місце у медальному заліку (за кількістю) з 55 медалями Паралімпіади - 2020: 12 золотих, 28 срібних та 15 бронзових.