Паралимпиада-2020: Украина завоевала уже 55 медалей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина завоевала уже 55 медалей на Паралимпийских Играх - 2020 в Токио, сообщает УНН.
Детали
Сегодня 55-ю медаль для Украины - "серебро" - принесла Оксана Ботурчук в беге на 400 м (класс Т12).
А в шестой соревновательный день - 30 августа - Национальная паралимпийская сборная Украины выиграла 11 наград, доведя их количество до 54.
Паралимпийскими чемпионами 30 августа стали Марина Литовченко по настольному теннису и пловец Андрей Трусов.
Серебряные награды в копилку сборной 30 августа завоевали: Виктор Дидух (настольный теннис, класс 8), Андрей Дорошенко (стрельба из пневматической винтовки с 10 метров, класс SH1), Михаил Сербин (плавание на 200 метров комплексным стилем, класс S11), Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 100 метров, класс T35) и Яна Лебедева (легкая атлетика, метание диска, класс F53).
Бронзовые медали для Украины завоевали легкоатлеты Роман Павлик (прыжки в длину, класс, T36), Зоя Евсей (метание диска, класс F53) и Ирина Щетник по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров (класс SH1).
Также бронзовые медали завоевала эстафетная команда в составе Андрея Трусова, Дениса Дуброва, Юрия Божинского и Максима Крипака. Наша команда впервые в истории завоевала награду в плавании 4х100 вольным стилем на Паралимпийских играх.
Дополнение
Таким образом, Украина обеспечила себе пока седьмое место в общекомандном и четвёртое место в медальном зачете (по количеству) с 55 медалями Паралимпиады - 2020: 12 золотых, 28 серебряных и 15 бронзовых.