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Украинцы завоевали уже 56 медалей на Паралимпиаде-2020

Украинцы завоевали уже 56 медалей на Паралимпиаде-2020

Киев  •  УНН

 • 16070 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Велогонщик Егор Дементьев (раздельная шоссейная гонка) принес Украине 56-ю медаль XVI летних Паралимпийских игр в Токио — получив серебро, пишет УНН.

Отметим, что Украина далее идет 4-й по количеству медалей (56), однако пропустила в рейтинге сборные Австралии, Бразилии и Нидерландов, которые получили на одно золото больше. Также выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 126 медалей.

Детали

34-летний велогонщик Егор Дементьев подходил к Паралимпиаде-2020 в статусе 4-кратного чемпиона Игр. Причем дважды подряд он получал медали именно в гонках с раздельным стартом.

За “золото” в гонке с раздельным стартом боролись 15 велосипедистов. Они должны были преодолеть дистанцию в 32 км.

Егор Дементьев должен был начинать гонку последним. И до конца боролся за третье подряд “золото” Паралимпиады-2020 с нидерландцем Даниелем Абрахамом — именно его время на финише должен был опередить украинец.

Выиграть третью золотую медаль Паралимпийских Игр в гонке с раздельным стартом украинцу не удалось. На финише Дементьев проиграл Абрахаму около полминуты и занял итоговое второе место.

Дементьев выступает в классе C5 среди спортсменов с недостатками конечностей. При рождении одна его рука была короче другой.

Ранее

36-летняя бегунья Оксана Ботурчук получила серебро в легкой атлетике. Ботурчук — одна из самых титулованных бегунок в истории украинского паралимпийского движения. Она начала выступления на Паралимпиаде из Пекина-2008, где завоевала “золото” на 100-метровке и “серебро” на 400-метровке (класс T12).

Украинские Национальные Новости

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