Українці здобули вісім нагород на етапі Прем'єр Ліги з карате

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17 березня, 09:48 • 161539 перегляди

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Каїрі на арені “Cairo International Stadium” відбувся етап Прем’єр Ліги “Karate1”. Україну представляли 20 спортсменів, які здобули 8 нагород: 2 “золоті”, 2 “срібні” та 4 “бронзові”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Спортивного комітету України.

Деталі

Перший великий міжнародний турнір після Олімпіади-2020 видався надзвичайно вдалим для України. Навіть за відсутності наших олімпійських призерів Анжеліки Терлюги й Станіслава Горуни.

У перший день змагань до півфіналів у категорії -60 кг вийшли Нікіта Філіпов та Віктор Стефанюк, а Андрій Заплітний (-75 кг) пробився до бронзового фіналу.

На другий день до них доєдналися ще відразу п’ятеро українців: до фіналів пробилися Аніта Серьогіна (-61 кг), Галина Мельник та Еліна Сєлємєнєва (обидві – -68 кг) і Анастасія Степашко (68+ кг), до півфіналу вийшов Різван Талібов (84+ кг).

Серьогіна, яка в Токіо увійшла до топ-5, у Каїрі виграла своє друге в кар’єрі "золото" Прем’єр Ліги. Чорноморська зірка показала, що недаремно готувалася до Олімпіади: Аніта розтрощила всіх своїх суперниць, вигравши всі п’ять сутичок на нуль. У фіналі українка перемогла Хайю Джумаа з Канади – 2:0.

Досвідчена Галина Мельник та молода Еліна Сєлємєнєва створили український фінал у категорії -68 кг. У вирішальному бою львів’янка дала урок юній спортсменці з Запоріжжя – 7:0. Анастасія Степашко (68+ кг) пробилася до фіналу, де мінімально поступилася єгиптянці Солії Абуісмаїл – 1:2.

Українські чоловіки відзначилися чотирма бронзовими медалями, які здобули Нікіта Філіпов, Віктор Стефанюк, Андрій Заплітний та Різван Талібов.

Зауважимо, що на наступному етапі Прем’єр Ліги українська команда не виступатиме – адже він пройде в Москві (1-3 жовтня).

Доповнення

Закріплювати каїрський успіх збірна України під орудою Миколи Сіраковського буде на етапі Прем’єр Ліги в Рабаті (29-31 жовтня).

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