Українці залишились без нагород в заключних гонках етапу КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У словенській Поклюці відбулися жіночий та чоловічий мас-старти в рамках останнього змагального дня шостого етапу Кубка світу з біатлону, інформує УНН.
Першими на засніжену трасу вийшли чоловіки. Україну представляли двоє спортсменів, які з 30 учасників змогли обігнати лише білоруса Бочарнікова. Дмитро Підручний (3 штрафні кола) обійняв 28 рядок, а Артем Прима — 29-й (4).
У жінок за нагороду боролася Юлія Джима, але вона була далекою від подіуму — 25-та сходинка при 3-х не закритих мішеней.
Відзначимо, що у жіночому мас-старті на вершині опинилася шведка Ханна Еберг, яка на 6,5 с випередила італійку Віттоцці, а у чоловіків — француз Фійон Майе.
Додамо, що вже 13 лютого стартуватиме чемпіонат світу з біатлону в італійському Антхольц-Антерсельві.