Украинцы остались без наград в заключительных гонках этапа КМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В словенской Поклюке состоялись женский и мужской масс-старты в рамках последнего соревновательного дня шестого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН.
Первыми на заснеженную трассу вышли мужчины. Украину представляли двое спортсменов, из 30 участников смогли обогнать только белоруса Бочарникова. Дмитрий Пидручный (3 штрафных круга) занял 28 строчку, а Артем Прима — 29-й (4).
У женщин за награду боролась Юлия Джима, но она была далека от подиума — 25-я ступенька при 3-х незакрытых мишенях.
Отметим, что в женском масс-старте на вершине оказалась шведка Ханна Эберг, которая на 6,5 с опередила итальянку Виттоцци, а у мужчин — француз Фийон Майе.
Добавим, что уже 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве.