Українці заборгували за електроенергію 3,3 млрд грн

Повідомляється, що на кінець вересня 2017 року заборгованість населення України за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила близько 7,1 млрд грн, за електроенергію - 3,3 млрд грн.

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Водночас, за даними управління, станом на кінець вересня цього року заборгованість населення України за газопостачання становила 10,9 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 2,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд грн.

Крім того, у вересні 2017 року населенням сплачено за електроенергію 2,5 млрд грн, за комунальні послуги - 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, уряд планує виділити достатньо коштів для фінансування субсидій у 2017-2018 роках.