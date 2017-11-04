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Українці заборгували за електроенергію 3,3 млрд грн

Українці заборгували за електроенергію 3,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 11411 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українці заборгували за електроенергію 3,3 млрд грн. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Повідомляється, що на кінець вересня 2017 року заборгованість населення України за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила близько 7,1 млрд грн, за електроенергію - 3,3 млрд грн.

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Водночас, за даними управління, станом на кінець вересня цього року заборгованість населення України за газопостачання становила 10,9 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 2,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд грн.

Крім того, у вересні 2017 року населенням сплачено за електроенергію 2,5 млрд грн, за комунальні послуги - 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, уряд планує виділити достатньо коштів для фінансування субсидій у 2017-2018 роках.

 

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