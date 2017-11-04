Украинцы задолжали за электроэнергию 3,3 млрд грн

Сообщается, что на конец сентября 2017 года задолженность населения Украины за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляла около 7,1 млрд грн, за электроэнергию - 3,3 млрд грн.

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В то же время, по данным управления, по состоянию на конец сентября этого года задолженность населения Украины за газоснабжение составила 10,9 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 2,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн.

Кроме того, в сентябре 2017 года населением оплачено за электроэнергию 2,5 млрд грн, за коммунальные услуги - 3,8 млрд грн.

Напомним, правительство планирует выделить достаточно средств для финансирования субсидий в 2017-2018 годах.