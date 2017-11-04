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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2160 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132855 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108527 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110986 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108906 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101526 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Украинцы задолжали за электроэнергию 3,3 млрд грн

Украинцы задолжали за электроэнергию 3,3 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11409 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинцы задолжали за электроэнергию 3,3 млрд грн. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Сообщается, что на конец сентября 2017 года задолженность населения Украины за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляла около 7,1 млрд грн, за электроэнергию - 3,3 млрд грн.

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В то же время, по данным управления, по состоянию на конец сентября этого года задолженность населения Украины за газоснабжение составила 10,9 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 2,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн.

Кроме того, в сентябре 2017 года населением оплачено за электроэнергию 2,5 млрд грн, за коммунальные услуги - 3,8 млрд грн.

Напомним, правительство планирует выделить достаточно средств для финансирования субсидий в 2017-2018 годах.

 

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