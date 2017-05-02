Українці виграли дві медалі на старті ЧЄ з боротьби

У ваговій категорії до 48 кг Ілона Семків, яка нещодавно в Угорщині виборола срібну медаль європейської першості до 23-х років, підтвердила свій високий рівень майстерності і стала другою тепер на дорослому форумі.

Титулована Юлія Ткач в черговий раз повернулася з престижних змагань із високою нагородою, виборовши бронзову медаль у ваговій категорії до 63 кг.

Як повідомляв УНН, Україну на першості Старого світу представлятимуть 16 борців.