Українці виграли дві медалі на старті ЧЄ з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В перший день змагань чемпіонату Європи з боротьби у сербському місті Новий Сад українці двічі піднімалися на подіум для нагородження. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.
У ваговій категорії до 48 кг Ілона Семків, яка нещодавно в Угорщині виборола срібну медаль європейської першості до 23-х років, підтвердила свій високий рівень майстерності і стала другою тепер на дорослому форумі.
Титулована Юлія Ткач в черговий раз повернулася з престижних змагань із високою нагородою, виборовши бронзову медаль у ваговій категорії до 63 кг.
Як повідомляв УНН, Україну на першості Старого світу представлятимуть 16 борців.