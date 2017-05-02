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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українці виграли дві медалі на старті ЧЄ з боротьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. В перший день змагань чемпіонату Європи з боротьби у сербському місті Новий Сад українці двічі піднімалися на подіум для нагородження. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.

Українці виграли дві медалі на старті ЧЄ з боротьби

У ваговій категорії до 48 кг Ілона Семків, яка нещодавно в Угорщині виборола срібну медаль європейської першості до 23-х років, підтвердила свій високий рівень майстерності і стала другою тепер на дорослому форумі.

Титулована Юлія Ткач в черговий раз повернулася з престижних змагань із високою нагородою, виборовши бронзову медаль у ваговій категорії до 63 кг.

Як повідомляв УНН, Україну на першості Старого світу представлятимуть 16 борців.

 

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