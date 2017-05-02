Украинцы выиграли две медали на старте ЧЕ по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В первый день соревнований чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Нови-Сад украинцы дважды поднимались на подиум для награждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В весовой категории до 48 кг Илона Семкив, недавно в Венгрии завоевала серебряную медаль европейского первенства в 23 лет, подтвердила свой высокий уровень мастерства и стала второй теперь на взрослом форуме.
Титулованная Юлия Ткач в очередной раз вернулась из престижных соревнований с высокой наградой, завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.
Как сообщал УНН, Украина на первенстве Старого света будут представлять 16 борцов .