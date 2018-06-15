Українці вибороли нагороди міжнародного більярдного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. В місті Батумі (Грузія) за участі українців відбувся міжнародний турнір з більярдного спорту “Ajara Open 2018” (вільна піраміда), повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Україну на змаганнях представляв Дмитро Бєлозьоров та Павло Родіонов, які дійшли до півфіналів. Також в півфінали вишли Йосиф Абрамов та Іраклій Сірбіладзе. Тут Йосиф Абрамов з рахунком 6:1 обіграв представника Грузії а Іраклія Сірбіладзе. А в українському матчі з результатом 6:3 перемогу здобув Дмитро Бєлозьоров. Таким чином Родіонов став бронзовим призером змагань, а Бєлозьоров боровся за “золото”.
У фінальному матчі нашого представника із Абрамович українець поступився з рахунком 7:3 на користь свого візаві.
Нагадаємо, що саме Абрамов та Бєлозьоров вже зустрічались у фіналі чемпіонату світу з динамічної піраміди. Тоді перемогу з рахунком 7:5 здобув українець.