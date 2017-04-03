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Українці вибороли чотири медалі на Гран-Прі з дзюдо у Грузії

Українці вибороли чотири медалі на Гран-Прі з дзюдо у Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. 1-го і 2-го квітня в грузинському Тбілісі за участі представників України відбувся престижний турнір Гран-Прі з дзюдо, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

В скарбничці збірної України чотири нагороди: "золото" на рахунку нашої Анастасії Турчин (-78 кг). Срібні нагороди на рахунку Марини Черняк (48 кг) та Станіслава Бондаренка (+100кг), а Світлана Ярьомка здобула "бронзу" у ваговій категорії +78 кг.

Нагадаємо, цей етап став повинен був стати заключним стартом у відборі до складу збірної України для участі у чемпіонаті Європи, який з 20-23 квітня прийматиме Варшава.

Як повідомляв УНН, українські спортсмени також виграли чотири медалі на Гран-Прі з дзюдо в Баку. Тоді українські спортсмени вибороли чотири бронзові нагороди. Авторами міжнародних здобутків стали - Кеджау Ньяболі (до 90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна (+78 кг).

Українські Національні Новини

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