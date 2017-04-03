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Украинцы завоевали четыре медали на Гран-При по дзюдо в Грузии

Украинцы завоевали четыре медали на Гран-При по дзюдо в Грузии

Киев  •  УНН

 • 9206 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. 1-го и 2-го апреля в грузинском Тбилиси с участием представителей Украины состоялся престижный турнир Гран-При по дзюдо, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

В копилке сборной Украины четыре награды: "золото" на счету нашей Анастасии Турчин (-78 кг). Серебряные награды на счету Марины Черняк (48 кг) и Станислава Бондаренко (+ 100 кг), а Светлана Яремка получила "бронзу" в весовой категории +78 кг.

Напомним, этот этап стал должен был стать заключительным стартом в отборе в состав сборной Украины для участия в чемпионате Европы, который с 20-23 апреля будет принимать Варшава.

Как сообщал УНН, украинские спортсмены также выиграли четыре медали на Гран-При по дзюдо в Баку. Тогда украинские спортсмены завоевали четыре бронзовые награды. Авторами международных достижений стали - Кеджау Ньяболи (до 90 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг), Светлана Яремка и Елизавета Каланина (+78 кг).

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