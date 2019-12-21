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Українці цього року одружувалися у шість разів більше, ніж розлучалися – Мін’юст

Київ • УНН

 • 12676 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українці з початку 2019 року у шість разів більше одружувалися, ніж розлучалися. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Міністерства юстиції України.

"У 2019 році українці у шість разів більше одружувались, ніж розлучались", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Мін’юсту, з початку 2019 року зареєстрували понад 227 тисяч шлюбів та розірвали понад 37 тисяч шлюбів.

Нагадаємо, за інформацією Мін’юсту, в Україні, в рамках реформи нотаріату, планують дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення.

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