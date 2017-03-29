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Українці стали призерами міжнародного конкурсу Jazz World Photo 2017

Українці стали призерами міжнародного конкурсу Jazz World Photo 2017

Київ • УНН

 • 12505 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Призерами міжнародного конкурсу Jazz World Photo 2017 стали львівські фотографи Олег Панов і Сергій Горобець, які завоювали перше і друге місце відповідно, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

Так, серед 231 учасника з 31 країни світу українці здобули першість.  Вручення нагород відбулося 25 березня в рамках фестивалю Jazzinec у чеському місті Трутнов.

Перемогу Олегу Панову, який бере участь в цьому конкурсі уже втретє, приніс знімок американського барабанщика Френка Паркера, зроблений під час концерту у Львові в серпні 2016-го. «Я прекрасно усвідомлював, що це непогане фото, але таких результатів журі, чесно кажучи, не очікував», – поділився Олег. 

Володар другого місця Сергій Горобець представив фотографію французького джазового піаніста Грегорі Прівата, а Андреа Ротілі, чиї роботи щорічно відзначають на конкурсі Jazz World Photo, презентував знімок італійського піаніста Стефано Боллані.

«Я вважаю це дуже великою подією для України, тому що Jazz World Photo є найпрестижнішим конкурсом у світі джазової фотографії, і потрапити хоча б у його топ-30 – уже величезний успіх», – говорить Олег Панов.

Невдовзі 30 найкращих робіт конкурсу разом зі світлинами переможців будуть показані на виставках по всьому світу.

Українські Національні Новини

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