Українці стали призерами міжнародного конкурсу Jazz World Photo 2017
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Призерами міжнародного конкурсу Jazz World Photo 2017 стали львівські фотографи Олег Панов і Сергій Горобець, які завоювали перше і друге місце відповідно, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Так, серед 231 учасника з 31 країни світу українці здобули першість. Вручення нагород відбулося 25 березня в рамках фестивалю Jazzinec у чеському місті Трутнов.
Перемогу Олегу Панову, який бере участь в цьому конкурсі уже втретє, приніс знімок американського барабанщика Френка Паркера, зроблений під час концерту у Львові в серпні 2016-го. «Я прекрасно усвідомлював, що це непогане фото, але таких результатів журі, чесно кажучи, не очікував», – поділився Олег.
Володар другого місця Сергій Горобець представив фотографію французького джазового піаніста Грегорі Прівата, а Андреа Ротілі, чиї роботи щорічно відзначають на конкурсі Jazz World Photo, презентував знімок італійського піаніста Стефано Боллані.
«Я вважаю це дуже великою подією для України, тому що Jazz World Photo є найпрестижнішим конкурсом у світі джазової фотографії, і потрапити хоча б у його топ-30 – уже величезний успіх», – говорить Олег Панов.
Невдовзі 30 найкращих робіт конкурсу разом зі світлинами переможців будуть показані на виставках по всьому світу.