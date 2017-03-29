Украинцы стали призерами международного конкурса Jazz World Photo 2017

Так, среди 231 участника из 31 страны мира украинцы получили первенство. Вручение наград состоялось 25 марта в рамках фестиваля Jazzinec в чешском городе Трутнов.

Победу Олегу Панову, который участвует в этом конкурсе уже в третий раз, принес снимок американского барабанщика Фрэнка Паркера, сделанный во время концерта во Львове в августе 2016-го. «Я прекрасно осознавал, что это неплохое фото, но таких результатов жюри, честно говоря, не ожидал», - поделился Олег.

Обладатель второго места Сергей Горобец представил фотографию французского джазового пианиста Грегори Привата, а Андреа Ротили, чьи работы ежегодно отмечают на конкурсе Jazz World Photo, представил снимок итальянского пианиста Стефано Боллани.

«Я считаю это очень большим событием для Украины, потому что Jazz World Photo является самым престижным конкурсом в мире джазовой фотографии, и попасть хотя бы в его топ-30 - уже огромный успех», - говорит Олег Панов.

Вскоре 30 лучших работ конкурса вместе с фотографиями победителей будут показаны на выставках по всему миру.