Українці назвали подію року в державі та світі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вперше з 2014 року українці назвали подією року в Україні позитивну подію. Про це свідчать результати опитування, проведеного центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова спільно з фондом “Демократичні ініціативи” імені І.Кучеріва, повідомив під час конференції директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, передає кореспондент УНН.
В ході відкритого опитування, яке щорічно прободиться серед населення України, громадянам традиційно задавали питання: яку політичну подію вони назвали б подією року в Україні і в світі і кого б назвали політиком року в Україні.
Згідно з результатами опитування, цього року найбільше число респондентів, 26.1%, назвали політичною подією року в Україні запровадження безвізового режиму з ЄС.
“Я хочу наголосити, що з часів революції гідності це вперше позитивна подія стала подією року в Україні для громадян. До цього подією року весь час називалася війна, АТО, російська агресія”, — зазначив Биченко.
На другому місці з великим відривом, 9.6 % українців назвали подією року в Україні справу Саакашвілі, і лише на 3 місці — 9.1% — війну на Сході держави.
Політиком року українці черговий рік поспіль вважають Президента Петра Порошенко, його кандидатуру назвали 10% громадян. На 2 місці — Міхеїл Саакашвілі, 7.3 %. Третьою за кількістю голосів стала Юлія Тимошенко 6.4%, Олег Ляшко — 5.3% опитаних, Володимир Гройсман — 4.9%, Вадим Рабіновіч — 4.2% Анатолій Гриценко — 2.1%
За словами директора центру Разумкова, результати не можна вважати рейтингом схвалення діячів, тому що формат опитування передбачає, що громадяни могли обирати політиків, про яких мали як позитивні, так і негативні оцінки.
Політична подія світу 2017 року не стала несподіванкою — 16.7% українців обрали прихід Дональда Трампа на пост президента США. Далі йде війна у Сирії — 7.6%, війна (без уточнення де саме — ред.) — 4.8%, теракти в світі — 4.4%, випробування ракет КНДР — 3.6 %, Brexit — 2.9%, санкції проти РФ 2.5%.
Як повідомляв УНН, українська молодь найбільше боїться корупції в країні (37% опитуваних), війни (36%) та серйозних хвороб (34%).