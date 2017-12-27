Українці назвали подію року в державі та світі

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вперше з 2014 року українці назвали подією року в Україні позитивну подію. Про це свідчать результати опитування, проведеного центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова спільно з фондом “Демократичні ініціативи” імені І.Кучеріва, повідомив під час конференції директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, передає кореспондент УНН.