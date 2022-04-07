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Українці можуть допомогти розібрати завали в Бородянці: як це зробити

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні запустили проект, за допомогою якого охочі можуть доєднатися до розбирання завалів у Бородянці на Київщині, які залишили російські окупанти. Про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

За погодженням з Державною службою з надзвичайних ситуацій Геращенко розповів про волонтерський проект “Добробат”.

Українці можуть допомогти розібрати завали в Бородянці: як це зробити

Цитата

“Створено сайт, де кожен, хто хоче допомогти прибрати якомога швидше бетонні руїни, завали, за своєї власної участі, можуть там зареєструватись. Вас запросять у Державну службу з надзвичайних ситуацій. Якщо ви фізично сильні і готові до цього… На сайті ви можете зареєструватись, з вами зв’яжуться, вам дадуть вказівки і ви зможете виїхати в Бородянку разом зі співробітниками ДСНС допомагати в розборі завалів, величезних руїн, які залишили російські покидьки”, - сказав радник міністра.

Додамо

Лише руїни залишилися від житлових будинків у Бородянці на Київщині, яку днями звільнили від рашистських окупантів.

За словами Генпрокурора України Ірини Венедіктової, ситуація з людськими жертвами у населеному пункті ще гірша, ніж у Бучі.

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