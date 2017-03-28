Українці до літа отримають "безвіз" - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. До літа українці зможуть отримати право на безвізові поїздки до країн ЄС. Про йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter, передає УНН.
"З 28.03.17 громадяни Грузії подорожуватимуть до країн ЄС без віз. До літа - й українці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Грузії набрав чинності безвізовий режим з Європейським союзом.
Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, українці зможуть отримати право на безвізові поїздки до країн ЄС орієнтовно 11 червня.
Також нагадаємо, Європарламент збирається голосувати за "безвіз" Україні 6 квітня.
З 28.03.17 громадяни Грузії подорожуватимуть до країн ЄС без віз. До літа - й українці. pic.twitter.com/oWVnqsgs67— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 березня 2017 р.