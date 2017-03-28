Украинцы к лету получат "безвизов" - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. К лету украинцы смогут получить право на безвизовые поездки в страны ЕС. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter, передает УНН.
"С 28.03.17 граждане Грузии будут путешествовать в страны ЕС без виз. К лету - и украинцы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Грузии вступил в силу безвизовый режим с Европейским союзом .
Как сообщал УНН, по данным СМИ, украинцы смогут получить право на безвизовые поездки в страны ЕС ориентировочно 11 июня .
Также напомним, Европарламент собирается голосовать за "безвизовые" Украина 6 апреля .
С 28.03.17 граждане Грузии путешествовать в страны ЕС без виз. К лету - и украинцы. pic.twitter.com/oWVnqsgs67- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 28 марта 2017