Украинцы к лету получат "безвизов" - МИД

"С 28.03.17 граждане Грузии будут путешествовать в страны ЕС без виз. К лету - и украинцы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Грузии вступил в силу безвизовый режим с Европейским союзом .

Как сообщал УНН, по данным СМИ, украинцы смогут получить право на безвизовые поездки в страны ЕС ориентировочно 11 июня .

Также напомним, Европарламент собирается голосовать за "безвизовые" Украина 6 апреля .

С 28.03.17 граждане Грузии путешествовать в страны ЕС без виз. К лету - и украинцы. pic.twitter.com/oWVnqsgs67