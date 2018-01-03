Українського баскетболіста обрали до символічної збірної року в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Центровий збірної України та БК “Обрадойро” Артем Пустовий ввійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії за статистичними показниками. Про це інформує сайт ФБУ, передає УНН.
Пустовий став найкращим у Лізі ACB за блок-шотами. За 2017 рік він поставив 49 блок-шотів у 32-х матчах. У середньому 1,53 за поєдинок.
Українець також очолив рейтинг блок-шотів у поточному сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі в нього 32 блок-шоти в 12-ти поєдинках – 2,29 за матч.
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Зазначимо, що в середньому за матч у нинішній кампанії Пустовий набирає по 9,8 очок і 5,9 підбирань.
Як повідомляв УНН, Пустовому вдалося продемонструвати найкращу результативність в одній із баталій іспанської першості.