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“Український вибір — Право народу”: О.Ляшко відповідатиме за наклеп на В.Медведчука

Київ • УНН

 • 7566 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Громадська організація “Український вибір — Право народу” звернулась до правоохоронних органів з вимогою внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.383, ст.259 Кримінального кодексу України, за фактом завідомо неправдивого повідомлення Олегом Ляшком Службі безпеки України про вчинення особливо тяжких злочинів, а також завідомо неправдивого повідомлення щодо загрози безпеці громадян та розпочати досудове розслідування. Про це повідомляє прес-служба руху, передає УНН.

“Український вибір — Право народу”: О.Ляшко відповідатиме за наклеп на В.Медведчука

“Той факт, що заяву Ляшка О. В. правоохоронні органи сприйняли як повідомлення про вчинення злочину, підтверджується наданням Службою безпеки України державної охорони Шухевичу Ю. Р. Однак ці повідомлення Ляшка О. В. Службі безпеки України є голослівними (не підтвердженими будь-якими фактичними даними чи матеріалами) та не відповідають дійсності. Таким чином, Ляшко здійснив завідомо неправдиве повідомлення Службі безпеки України, бездоказово звинувативши голову Громадської організації „Український вибір — Право народу“ Медведчука В. В. у скоєнні особливо тяжких злочинів, передбачених статтею 112 та статтею 258 Кримінального кодексу України. Такі неправдиві повідомлення кваліфікуються за частиною другою статті 383 Кримінального кодексу України”, — наголосили у прес-службі руху.

В “Українському виборі — Праві народа” впевнені, що в діях О.Ляшка був прямий умисел, а також доводять штучне створення О.Ляшком доказової бази звинувачень на адресу Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 15 листопада 2016 року під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України Олег Ляшко офіційно звернувся до голови Служби безпеки України з повідомленням про вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі про загрозу вбивства народного депутата Юрія Шухевича.

Зазначимо, за подібним звинуваченням у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення вже здійснюється кримінальне переслідування народного депутата Андрія Левуса.

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