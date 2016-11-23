"Украинский выбор - право народа": О.Ляшко будет отвечать за клевету на В.Медведчука

"Тот факт, что заявление Ляшко О. В. правоохранительные органы восприняли как сообщение о совершении преступления, подтверждается предоставлением Службой безопасности Украины государственной охраны Шухевичу Ю.Г. Однако эти сообщения Ляшко О.В. Службе безопасности Украины являются голословными (не подтвержденными любыми фактическими данными или материалами) и не соответствуют действительности. Таким образом, О.Ляшко совершил заведомо ложное сообщение Службе безопасности Украины, бездоказательно обвинив главу общественной организации "Украинский выбор - право народа" Медведчука В.В. в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных статьей 112 и статьей 258 Уголовного кодекса Украины. Такие ложные сообщения квалифицируются по части второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе движения.

В "Украинском выборе - Праве народа" уверены, что в действиях О.Ляшко был прямой умысел, а также доказывают искусственное создание О.Ляшко доказательной базы обвинений в адрес Виктора Медведчука.

Напомним, 15 ноября 2016 г. во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады Украины Олег Ляшко официально обратился к главе Службы безопасности Украины с сообщением о совершении особо тяжких преступлений, в том числе об угрозе убийства народного депутата Юрия Шухевича.

Отметим, по подобному обвинению в совершении заведомо ложного сообщения уже осуществляется уголовное преследование народного депутата Андрея Левуса.