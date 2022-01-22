Український тандем виграв другий матч на “Australian Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська успішно подолали бар’єр другого раунду парних змагань на Відкритому чемпіонаті Австралії, пише УНН.
Деталі
У матчі другого раунду український дует завдав поразки італійсько-британській парі Паоліні/Уотсон — 6:4, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. Наступними суперницями Марти та Даяни стане американсько-австралійський дует Доулхайд/Сандерс, який посіяний під 9 номером.
Зазначається, що наша Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко завершили виступи у парному розряді, поступившись у другому раунді хорватсько-американській парі Мартіч/Роджерс — 2:6, 6:4, 1:6.
Доповнення
Раніше останні українки вилетіли із турніру в одиночній сітці розряду. Еліна Світоліна поступилася у другому колі білорусці Азаренко, а Марта Костюк не змогла виграти у іспанки Бадоси.