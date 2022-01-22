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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Український тандем виграв другий матч на “Australian Open”

Український тандем виграв другий матч на “Australian Open”

Київ • УНН

 • 15162 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська успішно подолали бар’єр другого раунду парних змагань на Відкритому чемпіонаті Австралії, пише УНН.

Деталі

У матчі другого раунду український дует завдав поразки італійсько-британській парі Паоліні/Уотсон — 6:4, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. Наступними суперницями Марти та Даяни стане американсько-австралійський дует Доулхайд/Сандерс, який посіяний під 9 номером.

Зазначається, що наша Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко завершили виступи у парному розряді, поступившись у другому раунді хорватсько-американській парі Мартіч/Роджерс — 2:6, 6:4, 1:6.

Доповнення

Раніше останні українки вилетіли із турніру в одиночній сітці розряду. Еліна Світоліна поступилася у другому колі білорусці Азаренко, а Марта Костюк не змогла виграти у іспанки Бадоси.

Українські Національні Новини

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